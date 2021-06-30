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Yeni Malatyaspor’un yeni sportif direktörü İzzet Erdoğan oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevine İzzet Erdoğan'ı getirdi. Yeni Malatyaspor, anlaşmayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:18
Yeni Malatyaspor’un yeni sportif direktörü İzzet Erdoğan oldu!
Yeni Malatyaspor, sportif direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı.

Yeni Malatyaspor, anlaşmayı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni Malatyaspor'un söz konusu paylaşımında, "Yeni Malatyaspor'umuz, Sportif Direktörlük görevi için İzzet Erdoğan ile anlaştı. İzzet Erdoğan'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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