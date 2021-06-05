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Forvete Macar

Transferde uygun maliyetli, potansiyelli oyuncular arayan Yeni Malatyaspor, ekibiyle kontratının son ayındaki 26 yaşındaki santrfor için bastırıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
Forvete Macar
'dan kiralanan 'in satın alma opsiyonu konusunda Çekya kulübüyle görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor, alternatifini 'de buldu. Yeni Malatya'nın, geçen sezon Sırbistan'ın takımında kiralık oynayan ve Lugano'yla sözleşmesinin son ayındaki ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Oyuncuyla ve kulübüyle görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Doğu Anadolu temsilcisinin, önümüzdeki hafta somut adımlar atması bekleniyor. 26 yaşındaki Holender, geçtiğimiz sezon Partizan ve Lugano formalarıyla oynadığı 33 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
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