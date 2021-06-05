Forvete Macar

Sparta Prag'dan kiralanan Benjamin Tetteh'in satın alma opsiyonu konusunda Çekya kulübüyle görüşmelerini sürdüren Yeni Malatyaspor, alternatifini İsviçre'de buldu. Yeni Malatya'nın, geçen sezon Sırbistan'ın Partizan takımında kiralık oynayan ve Lugano'yla sözleşmesinin son ayındaki Filip Holender ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Oyuncuyla ve kulübüyle görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdüren Doğu Anadolu temsilcisinin, önümüzdeki hafta somut adımlar atması bekleniyor. 26 yaşındaki Holender, geçtiğimiz sezon Partizan ve Lugano formalarıyla oynadığı 33 karşılaşmada 9 gol kaydetti.