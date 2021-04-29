İrfan Buz: 88'inci dakikada yenilmek üzücü

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Önemli bir maça çıktıklarını, iyi mücadele ettiklerini ancak son paslarda etkisiz olduklarını ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"Sivas'tan en az bir puanla ayrılmak istedik. İki takımın da pozisyonları vardı. Çok fazla olmasa da önemli pozisyonlar yakaladık. Golü bulsaydık 1-0 kazanmış olacaktık. Maalesef 88. dakikada gereken konsantrasyonu gösteremedik, golü yedik. Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik. Bizim adımıza tabii ki üzücü. Ancak şu var ki bugünkü müsabakayı değerlendiriyoruz, yarından itibaren tamamen Kayserispor maçına odaklanıp kendi sahamızda Allah'ın izniyle kazanacağız. Bu puanlar bizim için çok önemli. Rakip olarak da Rıza hocayı kutluyorum. 88'inci dakikada yenilmek gerçekten üzücü."