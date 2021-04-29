Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor İrfan Buz: 88'inci dakikada yenilmek üzücü

: 88'inci dakikada yenilmek üzücü

'in 38. haftasında 'a son dakikalarda yediği golle 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:59
İrfan Buz: 88'inci dakikada yenilmek üzücü

Helenex Teknik Direktörü mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getirdi. Önemli bir maça çıktıklarını, iyi mücadele ettiklerini ancak son paslarda etkisiz olduklarını ifade eden Buz, şöyle konuştu:

"'tan en az bir puanla ayrılmak istedik. İki takımın da pozisyonları vardı. Çok fazla olmasa da önemli pozisyonlar yakaladık. Golü bulsaydık 1-0 kazanmış olacaktık. Maalesef 88. dakikada gereken konsantrasyonu gösteremedik, golü yedik. Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik. Bizim adımıza tabii ki üzücü. Ancak şu var ki bugünkü müsabakayı değerlendiriyoruz, yarından itibaren tamamen maçına odaklanıp kendi sahamızda Allah'ın izniyle kazanacağız. Bu puanlar bizim için çok önemli. Rakip olarak da Rıza hocayı kutluyorum. 88'inci dakikada yenilmek gerçekten üzücü."

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