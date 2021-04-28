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Son dakika spor haberi: Abdulkadir'in forma hayali gerçek oldu

Son dakika spor haberi: Doğuştan görme engelli olan Abdulkadir Doğan'ın forması hayalini Derebeyleri gerçekleştirdi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 18:58
Son dakika spor haberi: Abdulkadir'in forma hayali gerçek oldu

Doğuştan görme engelli olan Abdulkadir Doğan'ın forması hayalini Derebeyleri gerçekleştirdi.

'Şehrin çocuklarına şehrin takımını sevdirin' projesi kapsamında görme engelli Abdulkadir Doğan'ın forma isteğini Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri yerine getirdi.

Milli Eğitim Müdürü ile birlikte başlattıkları projeye devam ettiklerini belirten dernek başkanı , "Bu kapsamda yakın zamanda adını duyduğumuz Malatyaspor sevdalısı Abdulkadir kardeşimizi ziyaret ettik. Kendisine Malatyaspor forması hediyemizi sunarken yaşadığı sevinç bütün galibiyetlerden önemlidir. Bizler çocuklarımızı sevindirmeye devam edip, memleketin takımını sevdireceğiz" diye konuştu.

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