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Son dakika spor haberleri: 'un yeni teknik direktörü oldu!

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 'un takımın başına getirildiği duyuruldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:40
Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu!

ekiplerinden 'da Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, takımın başına 'un getirildiği duyuruldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

2015-2016 sezonunda Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıya İrfan Buz sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı.

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