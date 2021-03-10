Son dakika spor haberleri: Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktör belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, takımın başına İrfan Buz'un getirildiği duyuruldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

2015-2016 sezonunda Yeni Malatyaspor'u TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıya İrfan Buz sonrasında Osmanlıspor, Samsunspor, Bursaspor ve son olarak Kasımpaşa'da görev aldı.