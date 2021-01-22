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'da futbolcular antrenmana çıkmadı

'in 21. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Malatyasporlu futbolcular kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 17:53
Yeni Malatyaspor'da futbolcular antrenmana çıkmadı

ekiplerinden 'da futbolcuların, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 'u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21'inci haftasında pazar günü ise 'ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor'da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.

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