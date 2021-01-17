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Son dakika: Christian ile yollarını ayırdı!

ekiplerinden 'da Christian ile yollar ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucu sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 19:39
Son dakika: Yeni Malatyaspor Christian Cueva ile yollarını ayırdı!

'da Christian ile yolların ayrıldığını duyuruldu. ekibi yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı olarak sözleşmenin sona erdirildiğini belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz ve arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Cueva!

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