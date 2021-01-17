Son dakika: Yeni Malatyaspor Christian Cueva ile yollarını ayırdı!

Yeni Malatyaspor'da Christian Cueva ile yolların ayrıldığını duyuruldu. Süper Lig ekibi yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı olarak sözleşmenin sona erdirildiğini belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup, Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Teşekkürler Cueva!