Hikmet Karaman'dan yabancı kuralı yorumu!

Deneyimli teknik adam Hikmet Karaman'dan Beşiktaş ve yeni yabancı kuralı açıklaması geldi.

Ajansspor'a konuşan Karaman, "Artık pandemi ve öncesi maçlar çok farklı skorlan bitebiliyor. Uzatma dakikalar veya son 10 dakikalar hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Fenerbahçe maçında yaşadık. Birçok maç var. Pandemi sonrası son 10 dakika her türlü sonuç çıkabiliyor. İnşallah lig sonunda herkes güler" dedi.

"BU KONUDA YORUM YAPMAK ÇOK TEHLİKELİ"

Süper Lig'de düşme olmayacak iddialarına değinen Karaman, "Bence şu an bu konuda yorum yapmak çok tehlikeli. Biz çıkıp en iyi mücadelemizi vereceğiz, daha sonra bakılır. Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Şu an bu konuyu konuşmak bile yanlış" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAKKINDA...

Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Karaman, "Zor maç olacak. Kasımpaşa'da kazanabilirdi maçı. Her takım gelecek sezonlan ilgili kümede kalma ve düşmemeyle ilgili veya şampiyonlukla ilgili çalışmalar yapıyor. Beşiktaş üst tarafı UEFA'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni zorluyor. Biz Malatya şehri olarak Anadolu'yu temsil ediyoruz. Futbolla yatıp kalkan Malatya var. Burada başka bir şey yok. Futboldan başka konuşulacak bir konu yok. Tek amacımız ligde kalmak. Diğer takımlarımız için de geçerli. Zor şartlar altında maksimumu çıkarmaya çalışıyoruz. Bakıyorsunuz inanılmaz sakatlıklar çıkmaya başladı Bundesliga'da. Malatya'da 38 derece sıcaklık var, arabaya binince bu sıcaklık 55 derece oluyor" açıklamasını yaptı.

MALATYA KAÇ PUANA ULAŞIRSA LİGDE KALIR?

"Malatyaspor kaç puana ulaşırsa 3 hafta içerisinde kendini güvende eder?" sorusu üzerine Karaman, "Bütün maçlarını kazanırsa kendini güvende eder. Maçlar oynanarak ve rakiplerinde alacağı sonuçlara göre değerlendirme yapabiliriz. Şu an konuşmak için erken. 3 maçın ikisini alan ligde kalır diye düşünüyorum" dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU

Açıklamalarına devam eden Karaman, "Beşiktaş Beşiktaş'tır, Galatasaray Galatasaray'dır, Fenerbahçe Fenerbahçe'dir... Bu takımlar geçmişteki kupalarıyla yaşadıkları şampiyonluklarla camialarıyla belli bir yer edinmişler. Büyük takımların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kasımpaşa maçında gördük. Dolayısıyla çok tedbirli ve odaklanması en üst düzeyde oynanması gereken maç türleri. Bunu başardığımız takdirde sahamızda iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"3-4 PUAN DAHA FAZLA ALABİLİRDİK"

3-4 puan daha fazla alabilirdik diyen Karaman "Pandemiden sonra oynadığımız Gençlerbirliği maçının hakkı beraberlikti. Diğer maçlarda ise zaman zaman şanssızlık, Töre'nin atılmasıyla ilgili ve zaman zamanda beceriksiz olduğumuz maçlar oldu. 3-4 puan daha fazla alabilirdik. Ama daha önümüzde 3 maç var ve dikkatli olmalıyız. Beşiktaş maçına odaklandık" dedi.



"4 OYUNCU SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ"

4 oyuncunun takımdan ayrılığını belirten Karaman, "Bizim 4 tane oyuncumuz sözleşmesini feshetti gitti, kimseye bir şey diyemiyorsunuz. Ekonomik sıkıntılar sonrası pandeminin de gelmesiyle birlikte bunun altından kalkmak çok zor. O kulübü idare etmek pandemi döneminde başkanlar ve yöneticiler için çok zor" dedi.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI!

Son olarak yeni yabancı kuralına da değinen Karaman, "Ortak noktayı bir türlü bulamıyoruz. Bir karşı görüş değil ama yıllardır yabancı konusu üzerinde tartışmalar, sayısal rakamlar uygulanmakta. Farklı farklı her sene yabancı sayısı üzerinde görüşler belirtiliyor ve kararlar alınıyor. Yabancı transferinde belki kriterleri niye tartışmadık. Her teknik adam maç sonunda açıklamalar yapıyor. Görüşlerine katıldığım açıklamalar var. Böyle bir olayın olduğu yerde kollektif çalışmayı biz birlikte yapmalıyız. Bir kere bu artıların hepsine karşıyım. Artı diye bir şey mi olur. Kendi kendine bir karar alırsın, 3-5 kişiyle bunları yaparsan illaki eksik bir şeyler oluyor. Bu çocuklar nerede antrenman yapıyor, hocalar hangi şartlarda çalışıyor. Bunları düşünmüyoruz... Bu dönemde gitti oyuncularımızın hepsi yurt dışına gitti. Biz niye hep sayısalları tartışıyoruz da kriterleri tartışmıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.