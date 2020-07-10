Yabancıda yeni dönem

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de oyuncu uygunluklarının detaylarını duyurdu. Önceki gün yabancı sayısının 3 sezonda 8+6, 7+5 ve 6+4 şeklinde kademeli olarak düşeceğini açıklayan Futbol Federasyonu, yabancı ve Türk oyuncuların uygunluklarını içeren detayları duyurdu. İşte TFF'nin Süper Lig futbolcu uygunluğu kararları:

a) A Takım Listesi en fazla 28 futbolcudan oluşur.

b) 2020-21'de A Takım Listesinde yer alacak en az 14, 2021-22'de 16, 2022-23'te 18 futbolcunun, A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması zorunludur.

c) 2020-21'de "B" bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4'ünün, 2021-22'de 16 futbolcudan 5'inin, 2022-23'te 18 futbolcudan 6'sının 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile - 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay kendi kulübünde tescilli olması zorunludur.

d) 2020-2021, 2021-22 ve 2022-23'te "B" bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2'sinin, "C" bendinden ayrı olarak 01.01.1996 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15'inci yaş gününe denk gelen sezon ile 21'inci yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 2 sezon veya 24 ay TFF'ye ve/veya diğer federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması zorunludur.

Kulüpler A Takım Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin "B" bendinde belirtilen Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zorunludur.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda takım kadrosunda yer alan en az 4 Türk futbolcu 24, 2021-22 sezonunda 5 futbolcu 23 ve 2022-2023 sezonunda da 6 futbolcu, 22'den büyük olmayacak.

2020-21'de 4, 2021-22'de 5 ve 2022-23'te 6 Türk futbolcu, 15. yaşı ile 21. yaşına denk gelen sezonlarda en az 2 sezon veya 24 ay kendi kulübünde tescilli olacak.

2020-21'de en az 14, 2021-22'de 16 ve 2022-23'te 18 futbolcu, A Milli Takım'da oynama uygunluğuna sahip olacak.

Takım listesi en fazla 28 futbolcudan oluşacak.

14 YABANCI 3 MİLYON 100 BİN TL

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu tescillerinden alınacak fon bedellerinin aşağıdaki şekilde tespitine karar verildi. Belirlenen ücretler birinci transfer döneminin bitimini müteakip 5 gün içerisinde kulüpler tarafından Federasyona ödenecek.

2015'TEN SONRA TÜRK OLANA MİLLİ TAKIM ŞARTI

15 Haziran 2015'ten önce başka ülke A Milli Futbol Takımlarını tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular açısından Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu şartı aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise Türkiye A Milli Takımının en az bir resmi müsabakasında oynadıktan sonra bu kapsamda listeye yazılabilirler.