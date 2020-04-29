Y.Malatya’da kontrat zamanı
Y. Malatyaspor kontratı bitecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Y. Malatyaspor kontratı bitecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Kontratı sona erecek futbolcular arasında geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Dia da bulunuyor. Kaleci Farnolle, Mina ve Gökhan Töre gibi önemli isimlerin de kontratı bitiyor.
- 29.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Y.Malatya’da kontrat zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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