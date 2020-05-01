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01 Mayıs 2020, Cuma
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''Herkese çok iş düşüyor''

''Herkese çok iş düşüyor''

kaptanı , liglerin başlaması halinde hem kendilerine hem hocalara çok iş düşeceğini belirtti.

kaptanı , liglerin başlaması halinde hem kendilerine hem hocalara çok iş düşeceğini belirtti. Yıldırım, "Ligler başlamadan önce bir aya ihtiyaç var. Hem bizlere hem de hocalara bu süreçte çok iş düşüyor. Hem hoca hem de futbolcuların karakteri belli olacak" diye konuştu.

  1. 1.5.2020
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