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26 Nisan 2020, Pazar
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Maçlar oynansın

Maçlar oynansın

'un kaptanı ligin başlamasından yana olduklarını belirtip, “Düşecekler, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Diğer liglerde de üst lige çıkacaklar var. İptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz.” dedi.

kaptanı , koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların mutlaka oynanması gerektiğini savundu. Yıldırım, "Böyle tescil edilmesi hoş bir şey olmaz. Önümüzde 8 maç var. Düşecek takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Diğer liglerde de üst lige çıkacak takımlar var. Bu süreçte iptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz. Bir an önce oynansın, en iyi şekilde ligi bitirelim ve gelecek sezon için hazırlık yapalım" değerlendirmesini yaptı.

Takımın ikinci yarıda ağır kayıplar yaşadığını vurgulayan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, sezon henüz başlamadan Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini ve bu sayede lige de hazır şekilde girdiklerini, daha sonra ise kötü gidişata bir türlü engel olamadıklarını belirtip, "Düşme hattındayız. Bu kötü süreçten çıkmak için bir an önce galibiyetler alıp, rahatlamak gerekiyor. Öncelikle bu virüsü yenip, daha sonra futbola odaklanıp, en iyi şekilde 'de kalmayı istiyoruz" diye iddialı konuştu.

  1. 26.4.2020
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