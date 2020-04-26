Maçlar oynansın
Yeni Malatyaspor'un kaptanı Murat Yıldırım ligin başlamasından yana olduklarını belirtip, “Düşecekler, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Diğer liglerde de üst lige çıkacaklar var. İptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz.” dedi.
Yeni Malatyaspor kaptanı Murat Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen maçların mutlaka oynanması gerektiğini savundu. Yıldırım, "Böyle tescil edilmesi hoş bir şey olmaz. Önümüzde 8 maç var. Düşecek takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar mevcut. Diğer liglerde de üst lige çıkacak takımlar var. Bu süreçte iptal olursa herkes zarar görür. Etik ve doğru olmaz. Bir an önce oynansın, en iyi şekilde ligi bitirelim ve gelecek sezon için hazırlık yapalım" değerlendirmesini yaptı.
Takımın ikinci yarıda ağır kayıplar yaşadığını vurgulayan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, sezon henüz başlamadan UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini ve bu sayede lige de hazır şekilde girdiklerini, daha sonra ise kötü gidişata bir türlü engel olamadıklarını belirtip, "Düşme hattındayız. Bu kötü süreçten çıkmak için bir an önce galibiyetler alıp, rahatlamak gerekiyor. Öncelikle bu virüsü yenip, daha sonra futbola odaklanıp, en iyi şekilde Süper Lig'de kalmayı istiyoruz" diye iddialı konuştu.
- 26.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maçlar oynansın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.