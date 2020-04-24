Hikmet Karaman: Yabancı oyuncular belki de maçlara çıkmak istemeyecek
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, A Spor'un sorularını yanıtladı. Karaman, "İnsan sağlığını kimse tehlikeye atamaz. Salgın tamamen bitmeden liglerin başlangıç tarihi tam olarak bilinemez. Yabancı oyuncular belki de maçlara çıkmak istemeyecek. Sağlıklı ortam olmadan spora tekrar başlamak tehlikeli." ifadelerini kullandı.
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