Yeni Malatyaspor kritik virajda! Kalan 4 maçta...
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren BtcTurk Yeni Malatyaspor kalan 4 haftaya final gözüyle bakıyor. Bu karşılaşmalardan en az 7 puan çıkarmayı hedefleyen Malatya, Sivasspor ve Beşiktaş gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.
Süper Lig'de kalma adına ince matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları nefes kesecek. Sarı-siyahlı takım kalan 4 haftalık maratonda deplasmanda Sivasspor, sahasında Beşiktaş, dış sahada Çaykur Rizespor ve evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak.
Kalan maçlara en az 7 puan hedefiyle çıkacak olan Malatya temsilcisi, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak olmasını da avantaj olarak görüyor.
Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, Gençlerbirliği müsabakası sonrası camiaya mesaj vererek, "Bu takım ligde kalacak. Bunun için ölümüne mücadele edeceğiz" demişti.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor kritik virajda! Kalan 4 maçta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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