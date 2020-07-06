Yeni Malatyaspor kritik virajda! Kalan 4 maçta... - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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kritik virajda! Kalan 4 maçta...

Yeni Malatyaspor kritik virajda! Kalan 4 maçta...

'de kalma mücadelesi veren BtcTurk kalan 4 haftaya final gözüyle bakıyor. Bu karşılaşmalardan en az 7 puan çıkarmayı hedefleyen , ve gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.

'de kalma adına ince matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları nefes kesecek. Sarı-siyahlı takım kalan 4 haftalık maratonda deplasmanda , sahasında , dış sahada ve evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak.

Kalan maçlara en az 7 puan hedefiyle çıkacak olan temsilcisi, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak olmasını da avantaj olarak görüyor.

'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, müsabakası sonrası camiaya mesaj vererek, "Bu takım ligde kalacak. Bunun için ölümüne mücadele edeceğiz" demişti.

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  1. 06.07.2020
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