Malatyaspor hazır kıta - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatyaspor hazır kıta

Malatyaspor hazır kıta

Malatyaspor hazır kıta

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. yönetiminde çalışan Doğu ekibi tam kadro sahada yer aldı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , dün taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. yönetiminde çalışan Doğu ekibi tam kadro sahada yer aldı. İdman öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı yapan Karaman, " maçıyla sizden güzel bir seri bekliyorum. Bu takım ligde kalacak" dedi.

  1. 10.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatyaspor hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA