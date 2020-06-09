Karaman’dan Nemrut pozu

Yeni Malatya'da Kasımpaşa mesaisi sürerken, Hikmet Karaman da boş zamanlarında şehri geziyor. Tecrübeli hocanın son durağı Nemrut Dağı oldu. Daha önce de Kale, Karakaya Baraj Gölü ve Yeşilyurt gibi yerleri gezen Karaman, gördüklerinden oldukça etkilendiğini söyledi.