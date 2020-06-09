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09 Haziran 2020, Salı
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Karaman’dan Nemrut pozu

Karaman’dan Nemrut pozu

Yeni 'da mesaisi sürerken, da boş zamanlarında şehri geziyor. Tecrübeli hocanın son durağı oldu.

Yeni 'da mesaisi sürerken, da boş zamanlarında şehri geziyor. Tecrübeli hocanın son durağı oldu. Daha önce de Kale, ve Yeşilyurt gibi yerleri gezen Karaman, gördüklerinden oldukça etkilendiğini söyledi.

  1. 9.6.2020
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