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05 Haziran 2020, Cuma
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Karaman’dan ağır yükleme

Karaman’dan ağır yükleme

'da antrenmanlarda futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor.

'da antrenmanlarda futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor. Göreve başladığı günden beri disiplinli çalışmaya önem veren Karaman, kuralların uygulanması için seferberlik ilan etti. Kurallara harfiyen uyulması için toplantılar yapan Karaman yemekten, dinlenme vakitlerine kadar hiçbir konuda taviz vermiyor.
  1. 5.6.2020
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