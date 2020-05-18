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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Mesafeli koştular

Mesafeli koştular

'da lig hazırlıkları devam ediyor. yönetiminde gerçekleştirilen ve corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yapılan koşu antrenmanıyla gün tamamlandı.

Yeni Malatyaspor'da lig hazırlıkları devam ediyor. yönetiminde gerçekleştirilen ve corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yapılan koşu antrenmanıyla gün tamamlandı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Ali Ravcı, "Günde çift antrenmanla güç depoluyoruz. Ligin başlangıç tarihiyle ilgili farklı senaryolar dillendiriliyor. Ne zaman başlar, nasıl olur şimdilik kestirmek zor görünüyor" dedi.
  1. 18.5.2020
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