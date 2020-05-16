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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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'da antrenmanlar devam ediyor

Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

takımlarından BtcTurk , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

takımlarından BtcTurk , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, dayanıklılık çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

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  1. 16.05.2020
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