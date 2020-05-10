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10 Mayıs 2020, Pazar
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’da corona müjdesi

Malatya’da corona müjdesi

'da corona virüsü sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

'da corona virüsü sevinci yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; futbolcular, altyapı antrenörleri, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara sağlık ekipleri tarafından yapılan corona virüsü testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
  1. 10.5.2020
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