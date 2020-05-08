Adil Gevrek: Zamanı hatalı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Adil Gevrek: Zamanı hatalı

: Zamanı hatalı

Adil Gevrek: Zamanı hatalı

Başkanı , lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.

Başkanı , lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.

  1. 8.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adil Gevrek: Zamanı hatalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA