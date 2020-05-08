Adil Gevrek: Zamanı hatalı
Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.
Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, lige dönüş kararıyla ilgili, "Biz lig doğru zamanda başlasın diyoruz. Birkaç kulüp değil, kulüplerin geneline yakını bu süreçte liglerin başlatılmasına sıcak bakmıyor. Futbolcunun konsantre olması kolay görünmüyor. Bu da tatsız sonuçların ortaya çıkacağı bir lig karşımıza çıkaracak" dedi.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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