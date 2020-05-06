Chebake: Önlemlerle ilgili şüphelerimiz var

Chebake'nin açıklaması şu şekilde:

"Şahsi kanaatim; futbolu çok özledim ama ortada bir gerçek var. Nasıl önlemler alınacak ve neler yapılacak? Bunlarla ilgili şüphelerimiz de var. Sadece 12 kişi oynamıyoruz bunun kulüp çalışanları var masörü var fizyoterapisti var. Nasıl bir önlem alınacak bilmiyoruz. İnşallah güzel önlemlerle başlarız ama bir gerçek var ortada; Bu hastalıklar bitmedi, vakalar devam ediyor. Bakıcaz TFF nasıl bir önlem aldı göreceğiz."