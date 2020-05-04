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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Yeni Malatya tutunmalı

Yeni Malatya tutunmalı

Yeni Malatyaspor'un mevcut durumunu değerlendiren , "'u 'de tutmak istiyoruz. Bu kente Süper Lig yakışır. Bütün hemşerilerimizin takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi için ciddi uğraşıyoruz" diye konuştu.

'un mevcut durumunu değerlendiren , "Yeni Malatyaspor'u 'de tutmak istiyoruz. Bu kente Süper Lig yakışır. Bütün hemşerilerimizin takıma sahip çıkması lazım. Şu an 20 milyona ihtiyaç var. Kredi için ciddi uğraşıyoruz" diye konuştu.
  1. 4.5.2020
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