Yeni Malatyaspor'da idmanlar gruplar halinde başladı!
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da idmanlar yeniden başladı. Bireysel çalışmaların yanı sıra futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde çalıştığı ifade edildi.
Nurettin Soykan Tesisleri'ni dönüşümlü kullanan futbolcuların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek 4'erli gruplar halinde çalıştığı belirtildi.
Corona virüsü salgını nedeniyle bireysel çalışmaların sürdüğü Yeni Malatyaspor'da, futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak Nurettin Soykan Tesisleri'nde 4'lü gruplar halinde çalıştıkları bildirildi. Takım çalışmalarına ise mayıs ayında başlanılacağı ifade edildi.
Öte yandan Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve yönetimin telekonferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.
- 20.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da idmanlar gruplar halinde başladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.