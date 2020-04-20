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20 Nisan 2020, Pazartesi
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'da idmanlar gruplar halinde başladı!

Yeni Malatyaspor'da idmanlar gruplar halinde başladı!

ekiplerinden BtcTurk 'da idmanlar yeniden başladı. Bireysel çalışmaların yanı sıra futbolcuların sosyal mesafe kuralına uyarak 4'erli gruplar halinde çalıştığı ifade edildi.

'ni dönüşümlü kullanan futbolcuların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek 4'erli gruplar halinde çalıştığı belirtildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle bireysel çalışmaların sürdüğü 'da, futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak Nurettin Soykan Tesisleri'nde 4'lü gruplar halinde çalıştıkları bildirildi. Takım çalışmalarına ise mayıs ayında başlanılacağı ifade edildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve yönetimin telekonferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.

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  1. 20.04.2020
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