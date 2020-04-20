Yeni Malatyaspor'da idmanlar gruplar halinde başladı!

Süper Lig'de 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan Yeni Malatyaspor, giden futbolcuların bonservisinden kasasına ciddi gelir koydu. Yeni Malatyaspor son iki senede sattığı oyuncuların bonservisinden 52 Milyon 575 bin TL gelir elde etti.