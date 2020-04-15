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15 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan büyük kar! 52 milyon TL...

Yeni Malatyaspor'dan büyük kar! 52 milyon TL...

'de 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan , giden futbolcuların bonservisinden kasasına ciddi gelir koydu. Yeni Malatyaspor son iki senede sattığı oyuncuların bonservisinden 52 Milyon 575 bin TL gelir elde etti.

Malatyaspor, 'deki ilk sezonunda (2017-2018) sadece Mina için 2 milyon 800 bin TL bonservis ücretini ödedi. bu dönemde futbolcu satışından kar elde edemedi. Bu dönemde bonservis geliri olmayan Yeni Malatyaspor'un sadece 2 milyon 800 bin TL bonservis gideri oldu.

2018-2019 sezonunda ise sadece transferinde takımı St. Gallen'e 730 bin TL bonservis ödeyen Yeni Malatyaspor, Okechukwu Azubuıke'nin Ligi takımlarından Pyramids FC'ya satışından 11 milyon 250 bin TL, Khalid Boutaib'in Mısır'ın Zamalek'e transferinden 8 milyon 400 bin TL ve Sadık Çiftpınar'ın devre arasında 'ye transferinde 4 milyon 500 bin TL kar elde etti. Sarı-kırmızılılar ayrıca Sadık'ın bir sonraki satışından da yüzde 20 kar payı alınacak.

2019-2020 sezonunda ise Jahavic'i 'dan kadrosuna katan Yeni Malatyaspor, 6 milyon 288 bin TL bonservis ücreti ödedi. Düşük bir maliyetle ettiği Danijel Aleksic'i 23 milyon 825 bin TL'ye Ligi takımı Ahli'ye satan Yeni Malatyaspor, sezon başında 6 milyona aldığı Jahovic'i devre arasında 'a gönderdi ve bu transferden 4 milyon 600 bin TL kazandı.
Son 2 senede transferde para kazanan Yeni Malatyaspor'un kasasına 52 milyon 575 bin TL bonservis parası girdi. Kasasından ise 9 milyon 818 bin TL bonservis parası çıktı.

  1. 15.04.2020
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