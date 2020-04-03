Yeni Malatyaspor 'lig devam edecek' düşüncesiyle hareket ediyor
Yeni Malatyaspor'da her şeyin ligin kaldığı yerden devamına göre programlandığı ve bu nedenle hiç bir futbolcuya kentte ayrılma izni verilmediği bildirildi.
Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren korona virüs önlemleri kapsamında futbola verilen arada bireysel çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı futbolcuların mevcut tempoyu bir süre daha sürdüreceği ifade edildi.
Kulüp yönetimi ve teknik heyeti tarafından ligin kaldığı yerden devamına yönelik bir program dahilinde hareket ettikleri bildirilen futbolcuların, Malatya'da evlerinde ve Kulüp tesislerinde çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürdükleri ifade edildi.
Bu arada sarı kırmızılı yönetimin gerek ligde uzun süre maç kazanılamamasından dolayı, gerekse de maçların durmasından kaynaklı oluşan ekonomik dar boğazdan çıkışın yollarını aradığı, bu doğrultuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.
Gürkan'ın zor sürecin atlatılması için kulübe gereken desteğin verileceğini, bu noktada atılması gereken adımların en kısa sürede atılacağını paylaştığı öğrenildi.
- 03.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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