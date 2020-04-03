Yeni Malatyaspor 'lig devam edecek' düşüncesiyle hareket ediyor

Dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren korona virüs önlemleri kapsamında futbola verilen arada bireysel çalışmalarına devam eden sarı kırmızılı futbolcuların mevcut tempoyu bir süre daha sürdüreceği ifade edildi.

Kulüp yönetimi ve teknik heyeti tarafından ligin kaldığı yerden devamına yönelik bir program dahilinde hareket ettikleri bildirilen futbolcuların, Malatya'da evlerinde ve Kulüp tesislerinde çalışmalarını yoğun tempoyla sürdürdükleri ifade edildi.

Bu arada sarı kırmızılı yönetimin gerek ligde uzun süre maç kazanılamamasından dolayı, gerekse de maçların durmasından kaynaklı oluşan ekonomik dar boğazdan çıkışın yollarını aradığı, bu doğrultuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Gürkan'ın zor sürecin atlatılması için kulübe gereken desteğin verileceğini, bu noktada atılması gereken adımların en kısa sürede atılacağını paylaştığı öğrenildi.