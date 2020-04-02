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02 Nisan 2020, Perşembe
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'da futbolcular çalışmalarına 'da devam ediyor

Yeni Malatyaspor'da futbolcular çalışmalarına Malatya'da devam ediyor

Dünyada hayatı olduğu gibi futbolu da durduran Coronavirüs salgını arasında 'lu futbolcular bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı futbolcuların kimisi kulüp tesislerinde, kimisi ise evinde bireysel çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın hazırladığı özel program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı futbolcular antrenmanlarını video konferans yoluyla teknik heyetle paylaşıyor. Yabancı futbolculara ülkelerine gitme izni verilmeyen sarı kırmızılılarda Zimbabveli Teanege Hadebe ve golcü futbolcu Eren Tozlu bireysel çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Çapraz bağ sakatlığından yeni çıkan ve yeni sezona hazırlanan Eren, antrenman sahası ve spor salonunu Hadebe ile dönüşümlü olarak kullanıyor. Virüs tehlikesi geçene kadar bu tempoyla hazırlıklarını sürdüreceğiz belirtilen sarı kırmızılı futbolcuların 'nin vereceği karara göre çalışma programlarına yön verecekleri ifade edildi. 'da virüs salgınından dolayı kulüp personelinin önemli bir bölümüne de izin verildiği bildirildi.

  1. 02.04.2020
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