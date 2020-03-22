BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre Buket Büyükdere ile evlendi
Bir dönem Beşiktaş ve West Ham United formaları da giyen Gökhan Töre’den sürpriz hamle! BTC Türk Yeni Malatya’nın başarılı futbolcusu Gökhan Töre, sevgilisi Buket Büyükdere ile önemli bir karar aldı. Ünlü çift evlendiğini itiraf etti.
BTC Türk Yeni Malatya'nın yıldız futbolcusu Gökhan Töre dünya evine girdi. Ünlü mimar sevgilisi Buket Büyükdere ile bebekte yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Gökhan Töre'den flaş bir itiraf geldi.
GÖKHAN TÖRE: "KİMSENİN HABERİ YOK AMA EVLENDİK"
2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."
- 22.03.2020
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BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre Buket Büyükdere ile evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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