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22 Mart 2020, Pazar
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BTC Türk 'un yıldızı ile evlendi

BTC Türk Yeni Malatyaspor'un yıldızı Gökhan Töre Buket Büyükdere ile evlendi

Bir dönem ve formaları da giyen ’den sürpriz hamle! BTC Türk Yeni Malatya’nın başarılı futbolcusu Gökhan Töre, sevgilisi ile önemli bir karar aldı. Ünlü çift evlendiğini itiraf etti.

BTC Türk Yeni Malatya'nın yıldız futbolcusu dünya evine girdi. Ünlü mimar sevgilisi ile bebekte yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Gökhan Töre'den flaş bir itiraf geldi.

GÖKHAN TÖRE: "KİMSENİN HABERİ YOK AMA EVLENDİK"

2017 yılında oyuncu Esra Bilgiç ile olan ilişkisini noktalayan Töre, ünlü mimar Buket Büyükdere ile ilişki yaşıyordu. Bebek'te yürüyüş yapan ünlü çift muhabirlerin "Buket Hanım, Instagram'da soyadını 'Töre' olarak değiştirdi. Yoksa evlendiniz mi?" diye sorusuna ''Çok mutluyuz. Kimsenin haberi yok, ama geçen ay sade bir törenle evlendik. Her şey yolunda, çok mutluyuz."

  1. 22.03.2020
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