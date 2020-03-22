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22 Mart 2020, Pazar
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Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

ekiplerinden Fraport TAV 'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı , "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal ." paylaşımında bulundu.

Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE'YE "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Kulübü, yeni tip koronavirüs belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı'nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.

Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.

  1. 22.03.2020
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