Fode Koita’dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’nın Fransız forveti Fode Koita, koronavirüsün yayılmasını önleme adına çağrıda bulundu. Koita yaptığı çağrıda ‘Evde kal’ dedi.
Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Fode Koita, korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.
Koita gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."
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