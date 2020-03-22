Fode Koita’dan mesaj var: Herkes evinde kalsın! - Son dakika Kasımpaşa haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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’dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!

Fode Koita’dan mesaj var: Herkes evinde kalsın!

ekiplerinden ’nın Fransız forveti , koronavirüsün yayılmasını önleme adına çağrıda bulundu. Koita yaptığı çağrıda ‘Evde kal’ dedi.

'nın golcü futbolcusu , korona virüsten korunma amacıyla vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Lacivert-beyazlı oyuncu, virüsün daha da yayılmaması için herkesin evinde kalması gerektiğine vurgu yaptı.
Koita gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bu zor dönemde herkese evinde kalmasını ve güvende olmasını tavsiye ediyorum. Bu virüse karşı hep birlikte savaşabiliriz. Allah hepimize yardımcı olsun."

  1. 22.03.2020
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