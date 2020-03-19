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19 Mart 2020, Perşembe
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'da gol sıkıntısı

Yeni Malatyaspor'da gol sıkıntısı

'in ilk yarısında en çok gol atan takımlar arasında yer alan BtcTurk , ikinci devrede hücumda istediği performansı sergileyemedi.

'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken ekibi, ikinci devrede bu başarıyı sürdüremedi.

Sezonun ilk yarısında ile çalışan sarı-siyahlılar, 17 haftalık periyotta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puan ve averajla 8. sırada girdi. , ilk yarıdaki maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 22 gol gördü.

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen ve rakip fileleri en çok havalandıran takımlar arasında yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci devrede ise istediği sonuçların uzağında kaldı.

İKİNCİ YARIDA 0,66 GOL ORTALAMASINDA KALDI

Malatya ekibi, ikinci devredeki 9 maçta sadece 6 kez fileleri havalandırabildi.

Sezonun ilk yarısında maç başına 1,88 gol ortalaması yakalayan sarı-siyahlılar, ikinci devrede ise 0,66 gol ortalamasında kaldı.

Malatya ekibi, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece bir puan alabildi.

11 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı alan Yeni Malatyaspor, çıktığı son 11 mücadelede galip gelemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK (1-1) ve İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, (2-0), (4-1), Aytemiz Alanyaspor (2-1), MKE Ankaragücü (1-0), Galatasaray (1-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (2-0), Trabzonspor (3-1) ve Hes Kablo Kayserispor'a ise (2-1) yenildi.

"KÖTÜ GİDİŞATI SONLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında istedikleri performansı sergileyemediklerini söyledi.

Çelikel, iyi ve başarı için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatarak, futbolda iyi gidişatın yanı sıra kötü dönemlerin de olabildiğini ifade etti.

Son dönemde alınan mağlubiyetler nedeniyle fazlasıyla üzgün olduklarını dile getiren Çelikel, şunları kaydetti:

"Sezonun ilk yarısında iyi performans gösterdik ancak bunu sürdüremedik. Kötü gidişatı sona erdirmek için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Sezonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı ancak yolumuza devam ediyoruz. Kötü gidişatı sonlandıracağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bundan sonra oynayacağımız her maç final niteliğinde. Bu hafta sahamızda ile çok önemli bir maç oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktörümüz yönetiminde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kasımpaşa maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasite ve güce sahibiz. Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."

  1. 19.03.2020
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