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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Yeni Malatyaysapor'da karar çıktı! Özdeşle...

Yeni Malatyaysapor'da karar çıktı! Özdeşle...

ile devam kararı aldı. Sarı-kırmızılılar Özdeş ile çıktığı 4 maçıda kaybetti ve küme düşme potasındaki takımlarla arasındaki puan farkını açamadı.

'de 7 haftadır galip gelemeyen 'da, yenilgisi sonrası acil olarak toplanan yönetim kurulu ile yola devam etme kararı aldı.

Akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren toplantıdan Özdeş'e güvenoyu çıkarken, takım üzerinde bazı radikal kararların alınması yönünde de ortak kanaate varıldığı öğrenildi. Yönetimin devam kararı almasının ardından tecrübeli hocanın 'a gittiği, salı günü yeniden Malatya'ya dönerek takımının başında çalışmaya çıkacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı 4 maçta puan kazanamayarak küme düşme hattındaki takımlarla arasındaki puan farkını koruyamadı. Sarı-kırmızılılar, ligin 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

  1. 24.02.2020
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