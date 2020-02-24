Yeni Malatyaysapor'da karar çıktı! Özdeşle...
Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Kemal Özdeş ile devam kararı aldı. Sarı-kırmızılılar Özdeş ile çıktığı 4 maçıda kaybetti ve küme düşme potasındaki takımlarla arasındaki puan farkını açamadı.
Süper Lig'de 7 haftadır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'da, Antalyaspor yenilgisi sonrası acil olarak toplanan yönetim kurulu Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yola devam etme kararı aldı.
Akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren toplantıdan Özdeş'e güvenoyu çıkarken, takım üzerinde bazı radikal kararların alınması yönünde de ortak kanaate varıldığı öğrenildi. Yönetimin devam kararı almasının ardından tecrübeli hocanın İstanbul'a gittiği, salı günü yeniden Malatya'ya dönerek takımının başında çalışmaya çıkacağı belirtildi. Yeni Malatyaspor Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı 4 maçta puan kazanamayarak küme düşme hattındaki takımlarla arasındaki puan farkını koruyamadı. Sarı-kırmızılılar, ligin 24. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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