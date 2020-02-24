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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Özdeş’ten istifa sinyali

Özdeş’ten istifa sinyali

Taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya davet ettiği Y.Malatya'da , "Yönetim ve takımla oturup değerlendirme yapacağız" dedi.

Taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya davet ettiği Y.Malatya'da , "Yönetim ve takımla oturup değerlendirme yapacağız. Takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmeden hiçbir beklentim olmadan akşam buradan ayrılırım" diye konuştu.
  1. 24.2.2020
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