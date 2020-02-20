Yeni Malatyaspor'dan kötü istatistik! 6 maçtır...
Süper Lig'de çıktığı son 6 maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısında'da galip gelemedi ve bu kötü istatistiği devam ettirdi. Oynadığı son 12 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.
Ligde son olarak Galatasaray'a mağlup olan Yeni Malatyaspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Kemal Özdeş takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 12 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi. Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 12 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 20 gol gördü. Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
- 20.02.2020
- Wolfsburg Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Glasgow Rangers - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler...
- Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi hızlı hücumlarla yıkmak istiyor
- Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde şaşırtan üstünlük
- Ve Max Kruse konuştu! "Galatasaray'a gol atarsam..."
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
eyyamcı hakem fırat aydunus a zerre kadar güvenmiyorm.bu adam TSa sarı kartla oyuncularımızı korkutacaktr.çok dikkatli olalım..
-
Stu belki, Hosseini yok
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı Sturridge., arkadaşları şampiyonluk mücadelesi veriyor,, bu sürekli sakat !!! ya zaten oynayacağın 30-35 dk.
-
Trabzonspor'da derbi öncesi hakem tedirginliği
Toplam 4
Yorum
ali baş bu maçı fırat aydınus katledrse şaşmm.bjknn çocuğu aydınus diye tezahurat eiyordu bjk tarftarı buna.ligde önce ts sonra alanya medipol ve si
Yeni Malatyaspor'dan kötü istatistik! 6 maçtır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.