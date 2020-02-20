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20 Şubat 2020, Perşembe
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'dan kötü istatistik! 6 maçtır...

Yeni Malatyaspor'dan kötü istatistik! 6 maçtır...

'de çıktığı son 6 maçını kazanamayan , karşısında'da galip gelemedi ve bu kötü istatistiği devam ettirdi. Oynadığı son 12 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.

Ligde son olarak 'a mağlup olan , galibiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

'in 22. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör takımıyla çıktığı 4 maçtan da yenilgiyle ayrılmış oldu. Oynadığı son 12 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi. 'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, puan tablosunda 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 12 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kalesinde ise 20 gol gördü. Yeni Malatyaspor'da ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

  1. 20.02.2020
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