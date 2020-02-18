Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray isyanı: Art niyet arıyorum!

Kulüp basın sözcüsü Hakkı Çelikel : "Spor kamuoyunun penaltı dediği pozisyonu maalesef ne orta hakem ne yan ne de VAR hakemleri görüyor" - "Maalesef dört büyük kulüp dışındaki tüm kulüpler keyfekeder, çok rahat ezilebiliyor. Sesimizi gür çıkartalım, bunları konuşalım istiyoruz ceza yiyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık"

Çelikel, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Takımın karşılaşmada sergilediği performansın kendilerini umutlandırdığını aktaran Çelikel, mücadelelerinden dolayı futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.

Çelikel, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Hiçbir Anadolu kulübü buralara kolay gelmiyor. Yöneticiler, şehir, futbolcular bir hafta boyunca maçla yatıp maçla kalkıyor. Anadolu takımları için bir puan bile çok önemliyken 3 puan çok çok önemli. İstiyoruz ki biz kimsenin hakkını yemeyelim ancak bizim de hakkımız yenmesin. Tüm spor kamuoyunun penaltı dediği pozisyonu maalesef ne orta hakem ne yan ne de VAR hakemleri görüyor. Artık ben burada art niyet arıyorum. Canı yanan biz oluyoruz ama ne kadar bağırsak da federasyona ve ilgililere sesimizi duyuramıyoruz."

"KONUŞALIM İSTİYORUZ CEZA YİYORUZ, NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Ligdeki tüm takımların hem VAR hem de hakemlerle ilgili şikayetinin olduğunu belirten Çelikel, şöyle konuştu:

"Biz yöneticiler olarak düşünmek istemesek de kamuoyu ve taraftarlar ligde art niyet olduğunu söylüyor. Biz buna inanmak istemiyoruz ama gördüğümüz tablo bu yönde. Maalesef dört büyük kulüp dışındaki tüm kulüpler keyfekeder, çok rahat ezilebiliyor. Sesimizi gür çıkartalım, bunları konuşalım istiyoruz ceza yiyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık. Buradan TFF'ye seslenmek istiyorum; Malatyaspor'un Antalya'ya niye gittiğini, niye bir hafta kaldığını soran TFF Başkanı şapkasını önüne koysun, kendi yönetimini, MHK Başkanı'nı, yardımcısını, Türk futbolunu içinden çıkılmaz hale getirdiğini düşünsün. Bu yıl, lig içinden çıkılmaz bir hal aldı, bunları düşünüp ne yapacağına karar versin. TFF'ye vicdanları varsa sesleniyorum; bizim verilmeyen penaltımızla alakalı ne yapacaklar bekliyoruz. VAR hakemleri niye var, neden var ve kim için var? Federasyonun bunu objektif bir şekilde açıklamasını istiyoruz."