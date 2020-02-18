Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray isyanı: Art niyet arıyorum! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
18 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Haberleri Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray isyanı: Art niyet arıyorum!

'dan isyanı: Art niyet arıyorum!

Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray isyanı: Art niyet arıyorum!

Kulübü Basın Sözcüsü , maçında penaltılarının verilmediğini öne sürerek, "Spor kamuoyunun penaltı dediği pozisyonu maalesef ne orta hakem ne yan ne de VAR hakemleri görüyor." dedi.

Kulüp basın sözcüsü : "Spor kamuoyunun penaltı dediği pozisyonu maalesef ne orta hakem ne yan ne de VAR hakemleri görüyor" - "Maalesef dört büyük kulüp dışındaki tüm kulüpler keyfekeder, çok rahat ezilebiliyor. Sesimizi gür çıkartalım, bunları konuşalım istiyoruz ceza yiyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık"

Çelikel, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda 1-0 kaybettikleri maçında iyi mücadele ettiklerini söyledi. Takımın karşılaşmada sergilediği performansın kendilerini umutlandırdığını aktaran Çelikel, mücadelelerinden dolayı futbolcuları ve teknik heyeti kutladı.

Çelikel, karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy'a tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Hiçbir Anadolu kulübü buralara kolay gelmiyor. Yöneticiler, şehir, futbolcular bir hafta boyunca maçla yatıp maçla kalkıyor. Anadolu takımları için bir puan bile çok önemliyken 3 puan çok çok önemli. İstiyoruz ki biz kimsenin hakkını yemeyelim ancak bizim de hakkımız yenmesin. Tüm spor kamuoyunun penaltı dediği pozisyonu maalesef ne orta hakem ne yan ne de VAR hakemleri görüyor. Artık ben burada art niyet arıyorum. Canı yanan biz oluyoruz ama ne kadar bağırsak da federasyona ve ilgililere sesimizi duyuramıyoruz."

"KONUŞALIM İSTİYORUZ CEZA YİYORUZ, NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Ligdeki tüm takımların hem VAR hem de hakemlerle ilgili şikayetinin olduğunu belirten Çelikel, şöyle konuştu:

"Biz yöneticiler olarak düşünmek istemesek de kamuoyu ve taraftarlar ligde art niyet olduğunu söylüyor. Biz buna inanmak istemiyoruz ama gördüğümüz tablo bu yönde. Maalesef dört büyük kulüp dışındaki tüm kulüpler keyfekeder, çok rahat ezilebiliyor. Sesimizi gür çıkartalım, bunları konuşalım istiyoruz ceza yiyoruz, ne yapacağımızı şaşırdık. Buradan 'ye seslenmek istiyorum; Malatyaspor'un 'ya niye gittiğini, niye bir hafta kaldığını soran TFF Başkanı şapkasını önüne koysun, kendi yönetimini, MHK Başkanı'nı, yardımcısını, Türk futbolunu içinden çıkılmaz hale getirdiğini düşünsün. Bu yıl, lig içinden çıkılmaz bir hal aldı, bunları düşünüp ne yapacağına karar versin. TFF'ye vicdanları varsa sesleniyorum; bizim verilmeyen penaltımızla alakalı ne yapacaklar bekliyoruz. VAR hakemleri niye var, neden var ve kim için var? Federasyonun bunu objektif bir şekilde açıklamasını istiyoruz."


  1. 18.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni Malatyaspor'dan Galatasaray isyanı: Art niyet arıyorum! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN