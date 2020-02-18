Yeni Malatyaspor’da transferler geçer not aldı!
Yeni Malatyaspor’un yeni transferlerinden Fransız orta saha Remi Wolter ve Mısırlı sol bek Karim Hafez, Galatasaray karşısındaki performanslarıyla taraftarlardan tam not aldı.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Remi Wolter ve Karim Hafez, Galatasaray karşısında oyuna ilk 11'de başlamışlardı.
Sol bekte görev yapan Mısırlı oyuncu Karim Hafez, maçın en etkili oyuncularından olurken, başarılı performansıyla da formayı kolay kolay kaptırmayacağının mesajını verdi.
Hafez rakip atakları süratiyle kesme becerisi ve hızlı ataklarda ileri uç oyuncularına verdiği destekle dikkat çekerken, yaptığı isabetli ortalarla da hocasının gözüne girmeyi başardı.
WOLTER 15 TOP ÇALDI
Fransız orta saha Remi Wolter ise ilk kez 11'de görev alırken, kat ettiği koşu mesafesi ve rakip oyunculardan sürpriz top çalmalarıyla dikkat çekti.
Müsabakada 90 dakika boyunca görev yapan Fransız sol ayak, orta sahadaki takım arkadaşlarıyla da uyumlu bir görüntü sergiledi. Remi Wolter, Galatasaray müsabakasında 15 kez rakip oyunculardan top çalarak takımına katkı yaptı.
Müsabakanın 46. dakikasında Gökhan Töre'nin yerine oyuna giren bir diğer yeni transfer İzlandalı forvet Vidar Kjartansson ise topla buluştuğu pozisyonlarda attığı paslar ve adam eksiltme becerisiyle ilerisi adına olumlu mesajlar verdi.
- 18.02.2020
- Güncelleme: 18.02.2020 14:28
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Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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