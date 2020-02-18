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18 Şubat 2020, Salı
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’da transferler geçer not aldı!

Yeni Malatyaspor’da transferler geçer not aldı!

’un yeni transferlerinden Fransız orta saha ve Mısırlı sol bek , karşısındaki performanslarıyla taraftarlardan tam not aldı.

BtcTurk 'un devre arasında kadrosuna kattığı ve , karşısında oyuna ilk 11'de başlamışlardı.

Sol bekte görev yapan Mısırlı oyuncu Karim Hafez, maçın en etkili oyuncularından olurken, başarılı performansıyla da formayı kolay kolay kaptırmayacağının mesajını verdi.

Hafez rakip atakları süratiyle kesme becerisi ve hızlı ataklarda ileri uç oyuncularına verdiği destekle dikkat çekerken, yaptığı isabetli ortalarla da hocasının gözüne girmeyi başardı.

WOLTER 15 TOP ÇALDI

Fransız orta saha Remi Wolter ise ilk kez 11'de görev alırken, kat ettiği koşu mesafesi ve rakip oyunculardan sürpriz top çalmalarıyla dikkat çekti.

Müsabakada 90 dakika boyunca görev yapan Fransız sol ayak, orta sahadaki takım arkadaşlarıyla da uyumlu bir görüntü sergiledi. Remi Wolter, Galatasaray müsabakasında 15 kez rakip oyunculardan top çalarak takımına katkı yaptı.

Müsabakanın 46. dakikasında 'nin yerine oyuna giren bir diğer yeni İzlandalı forvet Vidar Kjartansson ise topla buluştuğu pozisyonlarda attığı paslar ve adam eksiltme becerisiyle ilerisi adına olumlu mesajlar verdi.

  1. 18.02.2020
  2. Güncelleme: 18.02.2020 14:28
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