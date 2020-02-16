Adil Gevrek: Seri'nin eline çarpan top penaltıydı
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, evinde Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, açıklamalarda bulundu. Gevrek, "Seri'nin eline çarpan top penaltıydı?. VAR'a gidilmeyen bir penaltı, arkadaşlar gösterdi. %100 verilmeyen bir penaltımız var, karşı taraf olsa verilir miydi? VAR'a neden gidilmiyor?" ifadelerini kullandı.
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