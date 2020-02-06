BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyetin, takımı ziyaret ettiği belirtildi.

MKE Ankaragücü karşılaşması için oyuncular ve teknik heyete başarılar dileyen Gürkan'ın, "Kemal Özdeş hocama öncelikle hayırlı olsun. Malatya'da güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Takım olarak bireysel anlamda yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Son haftalardaki performans düşüşü bizleri üzdü. Kemal hocamızla bu süreci aşacağımızı düşünüyorum. BtcTurk Yeni Malatyaspor'a güveniyorum. İyi motive olursak, sahada güzel işler başaracağız. MKE Ankaragücü maçı da bu serinin başlangıcı olacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

GEVREK: İYİ BİR TAKIMIZ

Gerçekleştirilen ziyareti çok önemsediklerini vurgulayan kulüp başkanı Adil Gevrek'in, "MKE Ankaragücü maçında sahaya galibiyet için çıkacağız. İkinci yarı ilk defa sahamızda oynayacağız. Futbolun doğasında zaman zaman bu kötü tablolar ortaya çıkabiliyor. İyi bir takımız. Kemal Özdeş hocamızla iyi bir hava yakaladık. Ciddi bir birlik beraberlik var. Bütün camia bir olursak, güçlü oluruz." değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in ise Türkiye ve Malatya'nın zor bir süreçten geçtiğine değinerek, "Hem şehrimizin hem de ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu dönemde, bizim için anlamlı bir ziyarette bulunuldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor, Malatya için futbol takımından öte bir şey. Ortak bir sevda. Sosyal sorumluluklarımız da var. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Malatyalıları mutlu etmenin, onları temsil etmenin değerini anlatıyorum. Kendi geleceklerinin bu formaya hizmetten geçtiğini söylüyorum." şeklinde konuştuğu paylaşıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca'nın da takıma başarılar dileyip, bu zor günlerle Yeni Malatyaspor'la mutlu olmak istediklerini söylediği belirtildi.