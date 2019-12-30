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30 Aralık 2019, Pazartesi
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Ne Antep ne Malatya

Ne Antep ne Malatya

G.Antep Kayode’yle öne geçtiği maçta, Bifouma’ya engel olamadı. Antep’te Güray, Malatya’da Bifouma kızardı.

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Gaziantep FK'yle Yeni Malatyaspor maçında, beraberlik çıktı. Kırmızı-siyahlılar, Mustafa'nın geri pasta yaptığı hatayı affetmeyen Kayode'yle 21'de öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 49'da Güray, 54'te Jahovic, kırmızı gördü. 79'da Yeni Malatya'nın etkili ismi Bifouma, maçın sonucunu ilan etti: 1-1.
  1. 30.12.2019
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