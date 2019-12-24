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24 Aralık 2019, Salı
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Yeni Malatyasporlu futbolcu 'nın oğlundan

Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber

BtcTurk 'un Ekvadorlu savunma oyuncusu 'nın yüksekten düşme sonrası komaya giren oğlu Darius'tan geldi. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düşen ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ile ilgili açıklama yapıldı.

İşte o açıklama...

"'dan güzel haber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz 'nın yüksekten düşme sonucu şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan oğlu Darius, komadan çıktı. Baba Mina, oğlu minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığını ve durumunun hızla iyiye gittiğini paylaştı." ifadeleri kullanıldı.

  1. 24.12.2019
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