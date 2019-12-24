Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın oğlundan iyi haber
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nın yüksekten düşme sonrası komaya giren oğlu Darius'tan iyi haber geldi. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından, 9 Aralık'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katından düşen ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Darius Mina ile ilgili açıklama yapıldı.
İşte o açıklama...
"Darius Mina'dan güzel haber" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Arturo Mina'nın yüksekten düşme sonucu şuuru kapalı halde hastaneye kaldırılan oğlu Darius, komadan çıktı. Baba Mina, oğlu minik Darius'un yoğun bakım ünitesinde gözünü açtığını ve durumunun hızla iyiye gittiğini paylaştı." ifadeleri kullanıldı.
- 24.12.2019
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Zirve koşusu
Toplam 1
Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 1
Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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