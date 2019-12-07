Sergen Yalçın: Kötü bir oyunla mağlup olduk
Süper Lig’de oynanan Yeni Malatyaspor-DG Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Kötü bir oyunla mağlup olduk” dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın, Sivasspor'u tebrik ederek, "Bana göre hak edecek bir oyun oynayıp, haklı bir galibiyet aldılar. Bizden çok daha fazla mücadele ettiler. Daha fazla koştular, daha organizelerdi. Doğal olarak oyunu kaybettik" dedi.
Karşılaşma da erken hamle yaptıklarını ifade eden Yalçın, "Artık 3-1'den sonra 10 kişiyle çok oyunu çevirebilecek bir durumumuz yoktu. Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri çıkarıp, bundan sonraki kalan 3 lig, 1 kupa maçında iyi oyun oynayıp, tekrar bir geri dönüş yakalamak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
DG Sivasspor karşılaşması öncesi ligde oynadıkları 7 karşılaşmada mağlup olmadıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kötü bir oyunla mağlup olduk. Bana göre hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. Ligde bu tür mağlubiyetler oluyor. Her zaman kazanamıyorsunuz. Sezonu erken açtık, oyuncularımızın tempolarının düşmesi gayet normal. Biz bu düşüşü zaten bu haftalarda teknik ekip olarak bekliyorduk. 'Bu düşüşü nasıl engelleriz, nasıl bunun altından kalkarız' diye aramızda çok konuştuk ama bazen bazı şeyleri engellemek maalesef çok kolay olmuyor. Ama bugün itibariyle özellikle takım savunması ve bireysel savunma, koşu mesafeleri, birlikte hareket anlamında sıkıntılı bir müsabaka oldu. Bu maçtan çıkarmamız gereken dersleri biz ve oyuncularımız çıkarak. Kalan 3 maça iyi hazırlanıp, en iyi şekilde ilk yarıyı bitirmek istiyoruz."
- 07.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Sergen Yalçın: Kötü bir oyunla mağlup olduk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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