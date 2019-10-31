Yeni Malatyaspor İstanbul yolcusu
Süper Lig’de 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Yeni Malatyaspor, ligin 10. haftasında pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının Malatya'daki hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.
- 01.11.2019
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