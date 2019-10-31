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01 Kasım 2019, Cuma
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Yeni Malatyaspor İstanbul yolcusu

’de 9 hafta sonunda topladığı 16 puanla 3. sırada bulunan , ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör yönetiminde, Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Chalali katılmadı. Tunuslu futbolcunun bu hafta da formasından uzak kalacağı açıklandı. Taktik çalışma şeklinde geçen antrenmanda oyuncularını sık sık uyaran Sergen Yalçın özellikle kanat oyuncularına daha fazla orta yapmaları talimatını verdi. Çalışmada , Guilherme, Bifouma ve Jahovic'in performansları teknik heyeti memnun etti. Antrenman taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sergen Yalçın'ın çift kalede geçen haftaki maçında kazanan kadroyu bozmadığı görüldü.

, ligin 10. haftasında pazar günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı maçının Malatya'daki hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayarak akşam saatlerinde 'a gidecek.
  1. 01.11.2019
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