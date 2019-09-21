Malatya inanıyor
A.Gücü’nü yenen sarı-kırmızılılar, Aslan’ı da mağlup edip Avrupa hedefinde ilerlemek istiyor. Sergen Yalçın, dev maç öncesi rehavet uyarısında bulundu.
Mağlubiyeti aklından bile geçirmeyen Malatyaspor cephesi ise büyük takımlar için ne kadar zor bir deplasman olduklarını hatırlatırken, "Galatasaray'ın Bireysel yetenekleri öne çıkan birçok oyuncuları var ancak biz de ilk 4 hafta iyi bir mücadele ortaya koyduk. Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız" görüşünü paylaştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Galatasaray'ı eli boş gönderip, hedefine ilerlemek istiyor.
Fofana'dan müjdeli haber var
Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Gökhan Töre, Fofana ve Bifouma'nın büyük bir ihtimalle G.Saray maçında oynayamayacağını açıklamıştı. Fakat, Fofana'dan gelen sevindirici haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. Fildişili kanat oyuncusunun Cimbom'a karşı tek devre görev yapabilecek durumda olduğu öğrenildi. Töre ve Bifouma ise forma giyemeyecek.
- 21.9.2019
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Toplam 1
Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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