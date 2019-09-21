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21 Eylül 2019, Cumartesi
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Malatya inanıyor

A.Gücü’nü yenen sarı-kırmızılılar, Aslan’ı da mağlup edip Avrupa hedefinde ilerlemek istiyor. , dev maç öncesi rehavet uyarısında bulundu.

Yeni , yarın sahasında oynayacağı karşılaşmasının hazırlıklarını moralli bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör , antrenman öncesi kısa bir toplantı gerçekleştirerek futbolcularına yönelik bir motivasyon konuşması yaptı. Yalçın, 4-0'lık Ankaragücü galibiyetinin geride kaldığını, Galatasaray'ın her zaman önemli ve dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu söyledi.

Mağlubiyeti aklından bile geçirmeyen Malatyaspor cephesi ise büyük takımlar için ne kadar zor bir deplasman olduklarını hatırlatırken, "Galatasaray'ın Bireysel yetenekleri öne çıkan birçok oyuncuları var ancak biz de ilk 4 hafta iyi bir mücadele ortaya koyduk. Sahaya puan veya puanlar için çıkacağız" görüşünü paylaştı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Galatasaray'ı eli boş gönderip, hedefine ilerlemek istiyor.

Fofana'dan müjdeli haber var
Malatyaspor Sergen Yalçın, önceki gün , Fofana ve Bifouma'nın büyük bir ihtimalle G.Saray maçında oynayamayacağını açıklamıştı. Fakat, Fofana'dan gelen sevindirici haber teknik heyetin yüzünü güldürdü. Fildişili kanat oyuncusunun Cimbom'a karşı tek devre görev yapabilecek durumda olduğu öğrenildi. Töre ve Bifouma ise forma giyemeyecek.
  1. 21.9.2019
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