Sergen Yalçın Malatyaspor'da – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Malatyaspor'da

Sergen Yalçın Malatyaspor'da

teknik patronunu buldu. Yeni Malatyaspor’da tekrar başkanlığa seçilen , teknik direktörlüğe 2 yıllığına ’ı getirdiklerini müjdeledi.

'da kulüp başkanlığına yeniden seçildi. Kulübün 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Battalgazi Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Neci Şavata'nın yaptığı kongrede, mevcut kulüp başkanı Adil Gevrek tek aday olarak yer aldı. Gevrek, kullanılan 132 oyun tamamını alarak güven tazeledi. Başkan Gevrek, kongrede başkan seçildikten sonra teknik direktör konusunda müjdeyi de verdi.

AVRUPA AŞKINA SERGEN YALÇIN
Adil Gevrek, Alanya'dan ayrılan başarılı çalıştırıcı 'la 2 yıllığına anlaştıklarını açıkladı. Başkan Gevrek, sezona bu sene erken başlayacaklarını, hem Avrupa hem de ligde mücadele edeceklerini hatırlatıp, bu süreçte en büyük güçlerinin taraftar olacağını vurgulayarak, "Prensipte anlaştığımız Sergen hocamızla kulübü iyi yerlere taşıyacağız. Önümüzdeki günlerde de imzayı atacağız. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

  1. 10.6.2019
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