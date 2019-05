Evkur Yeni Malatyaspor Avrupa hedefine kilitlendi

Evkur Yeni Malatyaspor teknik sorumlusu Ali Ravcı, Nurettin Soykan Tesisler'nde açıklamalarda bulundu.

Ravcı, Antalyaspor deplasmanına galibiyet için gittiklerini ifade ederek, "Maça da iyi başladık. İlk 30 dakika oyunun kontrolü de bizdeydi. O arada pozisyonda bulduk. Ama 30'uncu dakikadan sonra sorumsuzca yapılan bir davranış, bütün herkesin emeğini boşa götürdü. Tabi ondan sonra dengeler bozuldu. Antalyaspor biraz daha fazla iştahlandı. Akabinde ilk yarının uzatma dakikalarında yediğimiz gol biraz moralleri bozsa da, ikinci yarı yediğimiz goller var ama oyuncularımı 10 kişide olsa verdikleri mücadeleden dolayı hepsini kutluyorum. 10 kişiyle iyi mücadele ettiler. Evet, yenildik üzgünüz. Oradan belki en kötü 1 puanla ayrılabilirdik ama olmadı" dedi.

Ravcı, bir gazetecinin 'Bifouma'ya Antalyaspor maçında gördüğü karttan dolayı ceza verilecek mi?' sorusuna, "Bifouma'yla ilgili kararı başkan ve yönetim kurulu alacaktır" cevabını verdi.



"MORAL MOTİVASYON İYİ"

Takımda moralleri her zaman yüksek tutmaya çalıştıklarını aktaran Ravcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neticede bir seri yapmıştık. 3'te 3 yaptık. Antalya maçıyla sadece o seri bozuldu. Ama yine oyuncularımızın moralleri, motivasyonları iyi. İçeride son maçı oynayacağız. Onu da galibiyetle kapatmak istiyoruz. Bursaspor şuanda pozisyon olarak sıkıntılı durumda ama daha öncede söylemiştim rakipler bizi ilgilendirmiyor. Tek amacımız galip gelip, ligi iyi bir şekilde bitirip, Avrupa kupalarına gitmek."



"YETERLİ 11 KİŞİYLE SAHAYA ÇIKALIM"

Ravcı, bir gazetecinin 'Ligin son haftalarında futbolcuları motive etmek zor olur. Siz böyle bir durumla karşı karşıya kaldınız mı?' sorusuna, "Bizim durumumuz iyi. Neticede 11 kişiyle Bursaspor maçına çıkacağız. 11 kişiyi bulacağız. Yeter ki 11 kişiyle o sahaya çıkalım. 11 kişiyle çıktıktan sonra herhangi bir sorun yok. Çıkacak olan arkadaşlarımız aslanlar gibi mücadele edip, o maçı kazanmak için her türlü gayreti sarf edecekler. Bizim bütün oyuncularımıza güvenimiz ve inancımız tamdır. İster genç isterse tecrübeli olsun hiç fark etmiyor, bütün oyuncularımız bunun bilincindeler. Onlarda bu hafta inşallah gereğini daha önceki güzel haftalarda olduğu gibi yapacaklar" cevabını verdi.



BURSASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 26 Mayıs Pazar günü 19.00'da sahasında Bursaspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor hazırlıklarına başladı.



Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, teknik sorumlu Ali Ravcı idaresinde gerçekleştirilen antrenmana izinli olan kaleci Farnolle ile Adem Büyük, Bifouma, Donald ve Aleksic katılmadı.

Hafif sakatlığı bulunan Guilherme salonda çalışırken, Arturo Mina ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman istasyon çalışmasının ardından yarı alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.