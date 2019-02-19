Kamara müjdesi! – Fotomaç – 19 Şubat 2019
19 Şubat 2019, Salı
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müjdesi!

Kamara müjdesi!

Malatyaspor'da sakatlığından dolayı maçında oynamayan, Fulham'dan kiraladığı 'nın iyileşmeye başladığı bildirildi.

Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan genç golcünün gelecek hafta oynanacak maçına yetiştirileceği açıklandı. Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise 2 hafta sonra hazır olacağı öğrenildi.
  1. 19.2.2019
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