Evkur Yeni Malatyaspor galibiyete hasret

Malatya ekibi ikinci yarının ilk maçı olan Göztepe mücadelesini 3-2 kazandıktan sonra 4 haftalık bölümde galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 4 haftada galibiyet alamamasına rağmen puan sırlamasında 4. basamakta yer aldı.

Malatya temsilcisi Göztepe maçının ardından ligin 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olurken, 20. haftada sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 21. haftada deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Malatya ekibi, 22. haftada ise sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig'de ikinci yarıda oynadığı 5 karşılaşmada 1 kez galip gelen E.Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmada berabere kaldı. Malatya ekibi 2 karşılaşmayı ise kaybetti.