Aboubakar Kamara’dan iyi haber
18 Şubat 2019, Pazartesi
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’dan iyi haber

Aboubakar Kamara’dan iyi haber

Evkur ’da sakatlığından dolayı Beşiktaş maçında forma giyemeyen ’nın sakatlığının düzelmeye başladığı ve özel bir program doğrultusunda antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

E.Y. Malatyaspor'un devre arası transfer döneminde takımlarından Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamara, 'in 22. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanmıştı. Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan Kamara'nın bu tedaviye olumlu yanıt verdiği, idmanlara çıkmasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcunun, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetiştirileceği açıklandı.

BİFOUMA 2 HAFTA SONRA DÖNECEK
Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise tedavisine Ankara'da devam edildiği belirtildi. Kulüpten edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki futbolcunun en fazla 2 hafta sonra tam olarak hazır olacağı öğrenildi.
  1. 18.2.2019 12:52
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