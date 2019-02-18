Aboubakar Kamara’dan iyi haber
Evkur Yeni Malatyaspor’da sakatlığından dolayı Beşiktaş maçında forma giyemeyen Aboubakar Kamara’nın sakatlığının düzelmeye başladığı ve özel bir program doğrultusunda antrenmanlara çıkacağı belirtildi.
BİFOUMA 2 HAFTA SONRA DÖNECEK
Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise tedavisine Ankara'da devam edildiği belirtildi. Kulüpten edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki futbolcunun en fazla 2 hafta sonra tam olarak hazır olacağı öğrenildi.
- 18.2.2019 12:52
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İşte çifte standart
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İşte çifte standart. Kasımpaşanın Trabzonun penaltısı tekrar edildi Bjkninki tekrarlandı. Diagne kasımpaşadayken kırmızı görüyordu Gsde görmüyor
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Bambaşka bir Beşiktaş!
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karakartal Kagawa ve Burak transferleriyle kadro dengeyi buldu buda başarıyı ve istikrarı getirdi
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Teselli etti
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trabzon canımız sağolsun
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