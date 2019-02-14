E.Yeni Malatyaspor'da kale Ertaç'ın
14 Şubat 2019, Perşembe
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E.'da kale Ertaç'ın

E.Yeni Malatyaspor'da kale Ertaç'ın

E.’un başarılı kalecisi , uzun bir aradan sonra karşılaşmasıyla birlikte ’de yeniden kaleyi devralacak.

Geçen sezon Spor Toto 'de 28 karşılaşmada görev alan ve başarılı bir performans ortaya koyan , 2018-2019 sezonuna da güzel bir başlangıç yapmıştı. Bu sezon 6 Süper Lig maçında kaleyi koruyan başarılı eldiven, uzun bir sakatlık süreci sonrası tedavisinin ardından 'da gerçekleştirilen devre arası kamp çalışmalarında yer aldı.

'nda 3 karşılaşmada görev alan Ertaç Özbir, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan A.Konyaspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını görerek, cezalı duruma düşen Benin asıllı kaleci Fabien Farnolle'nin yokluğunda karşılaşmasında görev alacak. Süper Lig'de 138 günlük aranın ardından yeniden sahalara dönen Ertaç Özbir, ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmasında kaleyi korumuş ve 1 gol yemişti. Başarılı eldiven, ligin ikinci haftasında oynanan ve 1-0 kazandıkları karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.
Ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da kaleyi koruyan Özbir, dördüncü haftada 'da oynanan ve 1-0 kaybedilen karşılaşmasında da kalede yer aldı.

Ligin beşinci haftasında 'da oynanan ve 2-1 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında da sarı-kırmızılı takımın kalesini koruyan Ertaç, ligin altıncı haftasında Malatya'da oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşmasında da görev aldı.

Ligin yedinci haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kaleyi Fabien Ceddy Farnolle'e devreden Ertaç Özbir, uzun bir sakatlık döneminin ardından devre arası kamp çalışmalarında yer aldı. Başarılı eldiven, Farnolle'nin cezalı duruma düştüğü haftada, 15 Şubat Cuma günü Malatya'da oynanacak olan Beşiktaş karşılaşmasında görev alacak.

  1. 14.2.2019 12:02
  2. Güncelleme: 14.2.2019 12:23
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