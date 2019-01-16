‘Kupada final hedefliyoruz’ – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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‘Kupada final hedefliyoruz’

‘Kupada final hedefliyoruz’

, kupada hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kupada hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Ravcı, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Finali hedefliyoruz" dedi. Öte yandan sakat olan kaptan 'ün 3 hafta sonra sahalara döneceği açıklandı.

  1. 16.1.2019
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