‘Kupada final hedefliyoruz’

Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kupada hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Ravcı, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Finali hedefliyoruz" dedi. Öte yandan sakat olan kaptan Adem Büyük'ün 3 hafta sonra sahalara döneceği açıklandı.