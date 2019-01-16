‘Kupada final hedefliyoruz’
Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kupada hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.
Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kupada hedeflerinin büyük olduğunu söyledi. Ravcı, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Finali hedefliyoruz" dedi. Öte yandan sakat olan kaptan Adem Büyük'ün 3 hafta sonra sahalara döneceği açıklandı.
- 16.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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